Бесплатный интернет может появиться в парках и на набережной в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатный доступ к интернету может появиться в парках и на набережной в Павлодаре. Проект планируется реализовать по программе «Цифровой Павлодар», передает Pavlodarnews.kz.

В рамках меморандума о сотрудничестве между АО «Казахтелеком» и акиматом области, планируется установить в городе около трех тысяч камер видеонаблюдения, развернуть систему автоматического контроля за дорожным движением, создать систему станций экологического мониторинга, а также развернуть сеть свободного доступа к Wi-Fi в общественных местах, включая парки и набережную Иртыша.

На встрече с акимом области Абылкаиром Скаковым председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев отметил, что крупнейший центр обработки данных, который находится в Павлодаре, можно использовать в реализации цифровых проектов городов и районов области.

«ЦОД позволяет превратить Казахстан в одного из ключевых игроков на мировом рынке IT, - пояснил Куанышбек Есекеев. - Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в центре позволяет эффективно использовать технические средства, например, перераспределения нагрузок, а также за счет сокращения расходов на администрирование».