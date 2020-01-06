Бесплатный экскурсионный автобус запустили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатный экскурсионный автобус запустили в Павлодаре. Поездка длится 2,5-3 часа. За это время пассажирам покажут семь достопримечательностей, передаёт pavlodarnews.kz.

Экскурсионный автобус выпустили на линию в Павлодаре. Как рассказали в отделе предпринимательства, попасть на экскурсию бесплатно можно будет до 15 января.

По словам заместителя акима города Арыстана Кенжалинова, программу запустили в пилотном режиме. Организаторы разрабатывают итоговый маршрут, пока экскурсия включает семь достопримечательностей.

У первых пассажиров экскурсионного автобуса знакомство с городом началось с Благовещенского собора. Школьники узнали, что для собора в Павлодар из Московской области привезли девять колоколов, самый большой из них весит 1024 кг, а маленький – 4 кг.

После группе показали палеонтологический памятник – Гусиный перелёт, где впервые кости вымерших животных обнаружил в 1928 году Юрий Орлов. По подсчётам исследователей, масштабные раскопки зафиксировали следы 60 видов животных.

Как сообщил Арыстан Кенжалинов, экскурсия длится 2,5-3 часа. За это время участники посещают Благовещенский собор и мечеть, Гусиный перелёт, центральную набережную, музей «Ертiс», краеведческий музей и Дом-музей Шафера.

«Любой желающий может связаться с отделом предпринимательства города, там есть специалист, он включит желающих в список, и каждый день в 12 часов до 15 января этот автобус будет ходить бесплатно в тестовом режиме. После пилотного режима мы определим для себя основные остановки, выработаем маршрут и определим стоимость экскурсии с учётом программы – посещения музеев, - отметил Арыстан Кенжалинов. – Мы рассчитываем на всех: гостей, жителей города, которые хотят узнать что-то интересное, уникальное. Главное, чтобы интерес у людей был, а у нас в городе есть что показать».

Экскурсию проводят сотрудники краеведческого музея. В городском отделе предпринимательства ожидают, что туры смогут проводить студенты кафедры туризма ПГУ во время производственной практики. После создания итогового маршрута отдел предпринимательства планирует приобрести специальный экскурсионный автобус.