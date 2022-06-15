15 Июня 2022 17:25

Бесплатный детский лагерь открыли в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Второй год подряд Дворец культуры города Темиртау организует для детей бесплатный летний лагерь на свежем воздухе. Ребят здесь ждут мастер-классы, творческие станции и другие развлекательные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Записаться в лагерь могут дети от 7 до 13 лет. Подготовлены четыре тематических сезона по следующим направлениям: творчество, медиа, волонтерство и экология.

На один сезон набирают не больше 20 детей. Длительность – 10 дней.

Творческий сезон уже начался. Он продлится до 24 июня. Организаторы просят родителей поспешить, запись еще открыта.

Сезон волонтерства пройдет с 27 июня по 8 июля.

С 11 до 22 июля юных темиртауцев ждет направление СМИ и медиа.

Последний, экологический сезон начнется 25 июля. Завершит работу лагерь 6 августа.

«С ребятами занимаются педагог и вожатый. Кроме того, мы сотрудничаем с волонтерским центром «Шанырак», поэтому нам помогают еще два волонтера», – проинформировала культорганизатор культурно-досугового отдела ДК Виолетта Куклина.