18 Июня 2022 12:08

Бесплатный частный пляж открылся в городе Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау состоялось торжественное открытие частного пляжа в районе новой набережной на берегу озера Копа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в регионе на сегодняшний день функционируют 10 коммунальных и 59 частных пляжей.

В открытии приняли участие спасатели области во главе с заместителем начальника ДЧС Кайратом Касымом. Отметив важность появления данного частного пляжа для горожан, он пожелал удачи общественным спасателям в обеспечении безопасности на воде и вручил им сертификаты о прохождении обучения спасательному делу. Ну а хозяевам пляжа был вручен акт об обследовании дна водоема.

«Несмотря на все существующие разговоры насчет чистоты воды, мы видим, что сотни граждан в жару ежедневно приходят купаться. Соответственно, возможные риски присутствуют всегда, и мы вынуждены реагировать. В этом году ИП «Бактан Батырхан» взял на себя обязательства по обеспечению чистоты, благоустройства и, конечно же, по безопасности на воде. Также очень приятный факт, что директор ИП Батырхан Есенкелді сделал абсолютно бесплатным доступ на пляж», – отметил Кайрат Касым.

Спасатели Акмолинской области напомнили присутствующим о соблюдении правил безопасности на водоемах. Так, в первую очередь запрещается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, нырять в непроверенных и необорудованных местах, заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, плавать на предметах, не предназначенных для плавания, взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что новый пляж появится в Кокшетау.

За два дня на водоемах Акмолинской области утонули трое детей. Во всех случаях трагедии места не были предназначены для купания.







