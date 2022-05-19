19 Мая 2022 21:38

Бесплатными спортивными секциями охвачено 13 тыс. детей в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на государственный спортивный заказ из бюджета выделен миллиард тенге. Бесплатно в секциях занимаются около 13 тыс. детей, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как доложил руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, со дня реализации проекта одобрено 182 заявки от поставщиков по 24 видам спорта.

В 2022 году по спортивному заказу занимается 12 901 ребёнок. В проекте задействованы пять городов и 11 сельских округов области. Среди занимающихся 723 ребёнка из социально уязвимых слоёв населения. Дети с ограниченными возможностями посещают секции по шахматам и адаптивному тхэквондо.

«Для эффективности работы в области открыт Центр развития массового и детского спорта, которому переданы функции оператора государственного спортивного заказа», – сказал Темирхан Абылаев, добавив, что проводится мониторинг оказания услуг поставщиками.

В области также действуют 46 государственных спортучреждений. В них занимаются больше 34 тыс. детей. Все секции бесплатные. Штат тренеров пополняется.

Спортивные школы проводят дни открытых дверей, чтобы привлечь как можно больше детей. Необходимую информацию можно получить на сайтах управления и спорторганизаций, а также в мобильном приложении eSPORTkrg .