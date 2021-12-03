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Бесплатными питанием обеспечены 427 тысяч казахстанских школьников

3 Декабря 2021 13:59
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Бесплатными питанием обеспечены 427 тысяч казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 445 тысяч школьников из социально уязвимых категорий получают материальную помощь в рамках программы «Всеобуч». Об этом рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень важный вопрос - программа «Всеобуч». В конце 90-х годов особенно эта проблема была одной из актуальных, насущных. Потому что у родителя не было элементарных возможностей, чтобы дети ходили в школу, это рюкзаки, школьные формы, питание для тех, кто нуждается в бесплатном питании. Мы тогда еще начали реализовывать программу «Всеобуч». В текущем году 445 тысяч из социально уязвимых категорий получают материальную помощь - одежду, обувь, письменные принадлежности, питание. 427 тысяч обучающихся охвачены бесплатными питанием в наших организациях образования. Это тоже очень важная поддержка со стороны государства», - сказал Асхат Аймагамбетов во время заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Также во время заседания министр проинформировал, что система образования Казахстана на мировой арене имеет положительные результаты. По данным главы МОН РК, Казахстан вошел в группу стран с высоким уровнем индекса человеческого развития, занимает 51-позицию среди 189 стран мира.

«По движению Worldskills, сейчас это очень важное движение, которое характеризует динамику развития системы, технического и профессионального образования. Казахстан в 2015 году присоединился к этому глобальному движению. Мы в 2015 году занимали 50 место по развитию технического и профессионального образования, уже в 2019 году мы занимаем 14 место в мире. Мы сейчас ставим задачу войти в десятку лучших систем технического и профессионального образования», - рассказал глава Минобразования.


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#Образование   #Общество   #МОН   #Асхат Аймагамбетов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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