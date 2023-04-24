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Бесплатными могут стать парковки возле некоторых бизнес-центров в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Апреля 2023, 12:00
Бесплатными могут стать парковки возле некоторых бизнес-центров в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ликвидировать платные парковки возле некоторых бизнес-центров могут в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект платных парковок благоприятно воздействует на коммерческую деятельность в целом поскольку увеличивает оборачиваемость притока клиентов. Если до внедрения проекта машины могли находиться часами возле коммерческих объектов, в некоторых случаях неделями, и создавать хаос на парковочных местах, то с внедрением платности средняя продолжительность нахождения машин в парковочных местах существенно сократилось», - сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны в ответ на официальный запрос Казинформа.

В этой связи, говорится в ответе, внедрение платности позитивно влияет на коммерческую деятельность, о чем свидетельствую многие субъекты предпринимательства, которые неоднократно обращались с призывом внедрить проект платных парковок на их территории.

«С учётом обращения некоторых предпринимателей, вопрос о ликвидации на территории их бизнес-центров будет рассмотрен», - добавили в управлении.

Ранее на встрече акима города Жениса Касымбека с предпринимателями некоторые владельцы бизнес-центров жаловались, что платная парковка возле объекта негативно влияет на поток посетителей. А в июле прошлого года сообщалось, что бизнес подал в суд на акимат из-за платных парковок.


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