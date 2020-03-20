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Бесплатными будут парковки в Нур-Султане и Алматы во время режима ЧП
20 Марта 2020 16:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане и Алматы все парковки будут бесплатными во время режима чрезвычайного положения, действующего в РК из-за распространения коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет контроля качества безопасности товаров и услуг.
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«В Алматы городские парковки станут бесплатными с 21 марта. Платные парковки не будут взимать оплату с горожан до 15 апреля», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram .
Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Транспорт, Коронавирус в РК,
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