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Бесплатным будет проезд в автобусах для несовершеннолетних в Нур-Султане

27 Февраля 2020 13:45
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Бесплатным будет проезд в автобусах для несовершеннолетних в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетние будут ездить в столичных автобусах бесплатно. Об этом заявил глава City Transportation Systems (бывшее название «Астана LRT», прим. ред.) Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 28 марта все несовершеннолетние дети будут ездить в столице бесплатно в общественном транспорте. Мы приняли такое решение», - сказал Бекмырза Игенбердинов на выставке-конференции «Развитие транспортного комплекса столицы: вчера, сегодня, завтра».

Напомним, сегодня «Астана LRT» официально сменила название. Теперь, компания именуется City Transportation Systems.

«Руководством города было принято решение о переименовании компании и проведения соответствующих мер по ребрендингу. В этой связи выбор был сделан на основании международного опыта в пользу наиболее оптимального названия и соответственно логотипа, отражая в себе смысл деятельности компании, при этом соответсвующее мировым трендам», - сказал на конференции-выставке глава организации Бекмырза Игенбердинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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