Бесплатным будет проезд в автобусах 19 марта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В день выборов в столице проезд в автобусах будет бесплатным, как на городских, так и пригородных маршрутах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 06:00 до 23:00. С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету.