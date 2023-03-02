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Бесплатным будет проезд в автобусах 19 марта в Астане

2 Марта 2023, 14:09
Бесплатным будет проезд в автобусах 19 марта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В день выборов в столице проезд в автобусах будет бесплатным, как на городских, так и пригородных маршрутах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 06:00 до 23:00. С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету.


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