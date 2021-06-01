Бесплатным будет проезд для детей 1 июня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 1 июня в честь дня защиты детей проезд в общественном транспорте будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь дня защиты детей 1 июня проезд в общественном транспорте для детей 7-15 лет будет бесплатный», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Международный день защиты детей официально учрежден в 1949 году по решению конгресса Международной демократической федерации женщин, регулярно отмечается с 1950 года. Впервые идея учреждения такого праздника прозвучала в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, которая была посвящена вопросам благополучия детей.