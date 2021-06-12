Бесплатные занятия по йоге и фитнесу будут проводить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В летний период жители и гости столицы смогут бесплатно заниматься йогой и фитнесом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Занятия, организованные городским Управлением физической культуры и спорта, будут проходить под руководством профессиональных тренеров и фитнес-инструкторов.

Первая пройдет уже в эти выходные на улице «Demalys promenad», - рассказала главный специалист отдела массового спорта Акерке Утегенова.

«Бесплатные занятия и тренировки начнутся на улице Отдыха «Demalys promenad», которая откроется 12 июня. Также на данной улице наши спортсмены проведут мастер-классы по киокушинкай каратэ, муай тай, таэквандо, художественной гимнастике. Также в рамках программы «Доступный спорт» организуем для жителей столицы занятия с профессиональными тренерами по таким видам спорта, как фитнес, бег, воркаут, зумба, йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба. Занятия будут охватывать все парки и окраины нашего города», - сказала Акерке Утегенова.

Расписание занятий можно узнать на страницах управления в социальной сети (@sport_nursultan).