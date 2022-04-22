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    14:55, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Бесплатные занятия фитнесом и карате организовали для жителей Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Бесплатные занятия в спортивных секциях предлагает городской акимат жителям Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, открыты секции по настольному теннису, карате, фитнесу, бегу и скандинавской ходьбе. Занятия длительностью 1,5 часа проходят по вторникам и четвергам, теннис – еще и в среду и пятницу.

    «В спортивных залах организованы занятия по фитнесу, настольному теннису и карате. В парках и скверах городов проходят бег и скандинавская ходьба. С мая месяца занятия по фитнесу и карате тоже перейдут на открытый воздух, в парки и скверы города. Обучение проводят квалифицированные инструкторы и тренеры», - сообщили в горакимате.

    Возрастных ограничений, кроме занятий по фитнесу, нет. В горакимате рекомендовали заранее записываться на тренировки. Подробная информация, расписание и контакты менеджера размещены на сайте акимата Петропавловска.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Спорт Северо-Казахстанская область Петропавловск
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