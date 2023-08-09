Бесплатные услуги внедрили в терминале документирования в ЦОНах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация совместно с Министерством внутренних дел РК реализовала возможность льготным категориям граждан могут подавать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования бесплатно. Ранее они могли подать заявку без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

Посредством терминала документирования можно подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности. При этом можно самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего система предлагает оплатить госпошлину посредством QR-кода. При этом система не будет выдавать QR-код на оплату гражданам, которые входят в льготную категорию.

От уплаты госпошлин освобождаются герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;

лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын Қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi»;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»;

ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;

лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;

престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.

Напомним, что терминалы документирования имеются в ЦОНе в Астане по адресу улица Керей Жанибек ханов, 4 и в ЦОНе в Алматы по адресу улица Маркова, 44. На сегодня через терминалы документирования было подано около 5 тысяч заявок.