Бесплатные уроки плавания проводят для детей из малообеспеченных семей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По инициативе акима Карагандинской области управление физической культуры и спорта совместно с отделами образования Караганды и Темиртау организовало обучение детей плаванию. Ребята из социально уязвимых слоёв населения постигают азы умения держаться на воде бесплатно. Для остальных школьников младших и средних классов стоимость одного занятия составляет 250 тенге, передает МИА «Казинформ».

В бассейне при Дворце детей и юношества занимаются дети из шести общеобразовательных школ. Обучение проводится ежедневно с 10:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья. Занятие длится 45 минут.

«Из-за ограничений в группах занимается не больше 15 детей. До начала учебного года планируем охватить полторы тысячи детей. Наш бассейн будет работать до 1 августа, затем закроется на косметический ремонт. Пока есть время, хочу пригласить все школы Караганды принять участие в акции «Безопасная вода», – объясняет директор спортивной школы плавания олимпийского резерва Молдабек Шеримов.

По словам тренера по плаванию Ирины Назаровой, эта акция поможет спасти не одну жизнь.

«Вообще, мы каждый год летом проводим занятия для детей из школьных лагерей. Преподаем начальные знания по плаванию. Первый навык – научиться не бояться воды и правильно дышать. К нам приходят ребята, которые совсем не умеют вести себя на воде. Кто-то быстро учится, кому-то нужно больше времени. Ну а самых перспективных записываем в нашу школу плавания», – говорит тренер.

Дети занимаются с удовольствием. Внимательно слушая инструкторов, они охотно учатся, преодолевая свой страх перед водой и осваивая жизненно необходимый навык

«Когда я пришла в бассейн, то плавать не умела. Научилась всего за один день. Здесь очень тёплая вода. Тренер всё объясняет, учит нырять, правильно дышать, верить, что вода держит», – делится своими успехами учащаяся 3-го класса гимназии №97 Настя Мешалкина.

С 23 июня подобные занятия проходят и в темиртауском бассейне «Жастар». На сегодняшний день плаванию обучаются 396 учащихся из 25 школ города. Занятия проводятся ежедневно с 09:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00, включая выходные. Как отмечают специалисты, в день бассейн посещают 80 учеников.

«Цель этого мероприятия – предупреждение чрезвычайных ситуаций в летнее время. На водоёмах очень много случаев, когда дети тонут. Хочется, чтобы все дети умели плавать. С 1 июля бассейн «Жастар» закроется на ремонт. Но с 1 августа занятия возобновятся и продлятся вплоть до начала учебного года», – сказала главный специалист отдела образования города Темиртау Айман Ашкеева.