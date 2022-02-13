Бесплатные туристические перелеты детям: чего опасаются внутренние туроператоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масса вопросов возникла с появлением программы Kids Go Free - бесплатный туристический перелет детям внутри страны. Внутренние туроператоры обеспокоены тем, что детский билет сначала полностью оплачивается за счет туроператоров, и только потом средства им возмещает государство. В этой связи заместитель директора департамента туризма НПП «Атамекен» Елена Михнова объяснила недовольство туроператоров и рассказала о дополнительно разрабатываемых мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , что данный механизм предусматривает следующее: туроператор приобретает авиабилеты за свой счет, а в последующем государство возмещает эти расходы согласно Правилам.

«К нам обращаются туроператоры. У них есть опасения по поводу того, что после оформления турпакета, средств на возмещение может и не хватить. Туроператоры опасаются, что сейчас они выкупят билеты, а потом не смогут получить деньги - выделенные средства на текущий год в рамках программы могут просто закончиться. Еще один вопрос -документальное подтверждение. Туроператоры отмечают, что будет довольно сложно собирать их. Однако, поскольку мы имеем дело с бюджетными средствами, необходимо в какой-то мере получать документальное подтверждение, прикреплять талоны и чеки», -прокомментировала представитель НПП «Атамекен».

Елена Михнова отметила, что программа Kids Go Free рассчитана до 2025 года. Как отметила спикер, возможно, в течение двух лет вся документация переведется в цифровую плоскость, чтобы было проще оформлять турпакет.

По словам представителя НПП «Атамекен», некоторые туроператоры уже откликнулись и начали оформлять турпакеты по этой программе. Однако программа новая. Поэтому, по мнению спикера, необходим адаптационный период.

«Однако, считаю, что не стоит отказываться от таких программ поддержки. Эта мера направлена на увеличение потока туристов, чтобы каждый конкретный туроператор получал больше клиентов. После оформления первых турпакетов, мы будем наблюдать, как на деле заработает программа. Если будут необходимы доработки, будем собирать предложения, дорабатывать правила»,- заверила заместитель директора департамента туризма.

Приводя в пример российский опыт, Елена Михнова отметила, что в соседней стране субсидия возвращается непосредственно туристу без участия туроператора.

«В России имеется подобная программа. Однако разница в том, что у них задействованы не туроператоры, а сами туристы. Средства непосредственно возвращаются туристам. У них также нужно собрать подтверждающие документы. В России эта программа рассчитана на повышение турпотока вне туристского сезона - средства распределяются равными долями на весенний и осенний сезон. Эта мера стимулирует туристов путешествовать внутри страны вне туристического сезона. А наша программа рассчитана на целый год», -объяснила она.

Напомним, что все субъекты туризма являются членами палаты предпринимателей. Любой туроператор, обратившись в «Атамекен», получает информационную поддержку в части законодательства, документации и по другим вопросам.

По словам представителя «Атамекен», сейчас прорабатывается дополнительный механизм компанией Kazakh Tourism.

«Дополнительный механизм предусматривает следующее: после получения туроператором заявки от туристов, туроператор направляет предварительную заявку на резервирование данной суммы по авиабилету. То есть, чтобы та сумма за детский билет была уже гарантирована государством. А по завершению отдыха туристов туроператор собирает необходимые подтверждающие документы и обращается за выплатой субсидии. У нас есть совместная дорожная карта, подписываемая нашей национальной палатой, компанией Kazakh Tourism и Министерством культуры и спорта РК. «Атамекен» инициирует меры, готовит проект, собирает предложения от туррынка. В дорожную карту входят те вопросы, которые необходимо решать в приоритетном порядке для туррынка»,- прокомментировала Елена Михнова.

Представитель «Атамекен» отметила, что в период пандемии, в связи с закрытием границ, внутренний турим начал резко развиваться.

«Думаю, это стало определенным стимулом для туроператора. Мы видим, что многие туроператоры начинают переориентировать свою деятельность, активнее развиваться во внутреннем туризме. У нас есть туроператоры, которые уже много лет успешно развиваются во внутреннем туризме. Безусловно, есть факторы, которые сдерживают его развитие: недостаточно развитая дорожная сеть, высокие цены на билеты, курортные зоны. Однако очень важно то, что чем больше туроператоров будет работать, чем больше будет конкурентов, тем больше система станет развиваться - появятся новые турпродукты. Думаем, что сейчас для внутреннего туризма хорошее время, чтобы успешно работать в этой нише»,- добавила она.