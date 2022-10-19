Бесплатные туристические экскурсии организовываются для подростков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 100 детей из малообеспеченных семей посетили Чарынский каньон и озеро Кольсай в преддверии Дня Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

Это была пятая по счету экскурсия в текущем году. В туры входит проезд, питание и услуги гидов. Всего в Алматы насчитывается около 150 досуговых центров во всех восьми районах мегаполиса. В досуговых центрах проводят мероприятия различного формата в виде мастер-классов, соревнований, турниров, конкурсов, эстафет, воспитательных часов, профилактических бесед, встреч, выставок, экскурсий, походов и акций.

В рамках проекта в досуговых центрах открыты 500 кружков и секций с охватом более 155 тысяч человек.