Бесплатные тренировки для детей и взрослых все лето будут проводить во дворах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Утренняя зарядка, силовая тренировка, фитнес-разминка, мастер-класс от профессионального спортсмена – жителей Караганды приглашают приобщиться к бесплатным занятиям спортом в собственном дворе. Второй год подряд в городе реализуется проект «Спорт в каждый двор». В этом году он стартует 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Чтобы участвовать в проекте, физподготовка не нужна. Для каждой возрастной категории разработана своя система тренировок. Инструкторами выступают квалифицированные тренеры и опытные спортсмены.
Запланированы утренние фитнес-зарядки для взрослых, Zumba Fitness, силовые тренировки, ОФП для детей и подростков.
В Центральном парке, парке Победы, за ДК Нового Майкудука и в парке Майкудука будут проходить занятия по скандинавской ходьбе.
На мастер-классах приглашенные специалисты и спортсмены поделятся личным опытом и зарядят мотивацией.
Вечером будут организованы спортивные турниры.
Для занятий выбраны утренние часы (до работы) и вечернее время (после работы). Все тренировки бесплатные.
Все, кто хочет принять участие в проекте, а также стать инструктором по спорту, могут обратиться в орготдел стадиона «Шахтер» по телефонам: (8-7212) 42-57-85, +7-702-589-52-53, +7-707-752-95-85. Подробности о проекте в Instagram: @stadionshakhter.
Планируется охватить 50 спортивных площадок города. На сегодняшний день известны адреса уже 30.
Район имени Алихана Бокейхана:
- ул. Экибастузская, 139;
- 2-й квартал, д. 24;
- мкр-н Восток-5, д. 11;
- 15-й микрорайон, д. 18–20;
- 14-й микрорайон, д. 22;
- мкр-н Восток-3, д. 15;
- 19-й мкр-н, д. 53;
- ул. Маметовой, 76;
- ул. Жекибаева, 136;
- с/к «Локомотив»;
- ДК Майкудука;
- п. Курьяновка;
- 11а мкр-н, д. 9, 10;
- мкр-н Восток-2, д. 14;
- ФОК GGG;
- парк Майкудука.
Район имени Казыбек би:
- ул. Момышулы, 24–26;
- ул. Ашимова, 28;
- ул. Ержанова, 4;
- ул. Муканова, 6, 4/1;
- ул. Мичурина, 21/1;
- ЦПКиО;
- ул. Ерубаева, 52/2;
- площадка при ОШ № 37;
- ул. Лободы, 3;
- пр. Строителей, 23–25;
- пр. Н. Абдирова, 17;
- ул. Ерубаева, 44/2;
- ул. Язева, 9;
- парк Победы.
В планах - проводить занятия и на Федоровке и охватить больше дворов Пришахтинска.
Проект реализуется стадионом «Шахтер» при поддержке акимата города Караганды.