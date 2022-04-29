Бесплатные спортивные секции в СКО смогут посещать более 6 тыс. детей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 13-ти детско-юношеских спортивных школах откроют 17 секций по 11-ти видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете по вопросам образования и здравоохранения при филиале партии «AMANAT» исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Асылбек Альдименов сообщил, что сейчас бесплатные спортивные секции по госзаказу посещают около трех тысяч ребятишек. До конца года намерены увеличить количество детей в них до 6,1 тыс.

«В регионе более 106 тыс. детей в возрасте от четырех до 17 лет. Из них бесплатными спортивными занятиями охвачено 45,7 тыс. детей за счет деятельности детско-юношеских спортивных школ и клубов физической подготовки, школьных секций. Общие расходы бюджета на это составляют около 4 млрд тенге. Предпринимаем меры по постепенному увеличению охвата детей бесплатными спортивными секциями в рамках государственного спортивного заказа с учетом возможностей выделенного бюджета», - сказал А. Альдименов.

По его информации, в этом году для детей с ограниченными возможностями организовали бесплатные занятия по плаванию и конному спорту.

На базе школы-интернат-колледжа олимпийского резерва функционирует отделение по хоккею с шайбой.

В прошлом году открыли за счет средств местного бюджета областную детско-юношескую спортивную школу конных и национальных видов спорта. В ней занимаются 185 учащихся по аударыспақ, көкпар, теңге алу, жамбы ату, бәйге.

«Чтобы создать необходимые условия для развития массового и детского спорта, мы взяли курс на создание спортивных кластеров в районах области. В них входят физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, крытые хоккейные корты либо бассейн. Потенциал такого кластера позволяет заниматься разными видами спорта более 1 тыс. человек в день и развивать массовые виды спорта. В крупных населенных пунктах перепрофилировали дома культуры в культурно-оздоровительные центры, которые оснастили тренажерами и спортивным оборудованием. Сельчане в свободное время могут здесь играть в теннис, интеллектуальные настольные игры и заниматься фитнесом», - проинформировал А. Альдименов.

Он добавил, что в Петропавловске в этом году реализуют проект Министерства культуры и спорта «Доступный спорт». Основная его цель – формирование здорового образа жизни, развитие доступных видов спорта.

Всего в регионе действуют 2 933 спортивных объекта, 27 детско-юношеских спортивных школ, школа высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, школа-интернат-колледж, 25 дворовых клубов, 11 детско-юношеских клубов физической подготовки.