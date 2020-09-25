Бесплатные спортивные секции для особенных детей открылись в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Караганда присоединилась к социальному проекту «Саламатты болашақ», реализуемому Общественным фондом «Мир равных возможностей». Особенные дети смогут бесплатно заниматься спортом, передает МИА «Казинформ».

В рамках проекта открылись секции по адаптивному таэквондо и плаванию, инклюзивной хореографии. Проводятся тренировки по бочче - это новый паралимпийский вид спорта в Казахстане.

Презентация проекта прошла во Дворце детей и юношества. Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов и директор ОФ «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова.

«Будем вместе работать и помогать детям самореализовываться, исполнять желания и идти к своей мечте. Этот проект даёт больше возможностей для социализации особенных детей», - сказал Абзал Нукенов.

В этот же день состоялись открытые тренировки по бочче и адаптивному плаванию.

По словам координатора проекта в Караганде Гаухар Акижановой, для участия в программе группы уже набраны, но возможен резерв.

Секция боччи будет действовать в общеобразовательной школе №27 и областной школе-интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Секция адаптивного таэквондо организована при участии областной федерации таэквондо WTF. Занятия инклюзивной хореографией будут проводиться в Доме дружбы.

«Для детей с особыми потребностями жизненна важна двигательная активность. Это прежде всего профилактика вторичных осложнений из-за малоподвижного образа жизни. Через регулярные занятия адаптивным спортом дети раскрывают свой скрытый потенциал, улучшаются физические и коммуникативные способности. Мы рады, что акимат Карагандинской области проявил заинтересованность и оказал поддержку», - отметила Нургуль Ульжекова.

Фонд берёт на себя расходы по обучению тренеров, оплате труда, методическому сопровождению и оснащению специальным спортивным инвентарём.

«Мой сын с трёх лет занимается плаванием. Записались в секцию боччи. Про такую игру раньше не знала. Почитала в интернете - понравилось. Это хорошо подходит для детей-колясочников. И дополнительные возможности для общения», - поделилась Татьяна Соковых, мама 6-летнего особенного ребёнка.

Проект «Саламатты болашақ» действует с 2017 года. Стартовал в столице и постепенно расширяет географию. Сейчас спортивные секции работают в Нур-Султане, Павлодаре, Шымкенте и Карагандинской области.

Проект реализуется в сотрудничестве с местными исполнительными органами. Генеральным партнёром является Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Социальные партнёры - партия «Nur Otan» (в рамках проекта «Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров») и благотворительный фонд «Batyl Jureq».

С вопросами по участию в проекте можно обращаться по телефону: +7-700-022-12-43.