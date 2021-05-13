Бесплатные спортивные секции для детей появились в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь акмолинские подростки, состоящие на учетах в полиции, дети, оставшиеся без опеки родителей или из малообеспеченных семей, в возрасте от 6 до 16 лет имеют уникальную возможность посещать спортивные секции бесплатно. Такой подарок им сделали в честь Международного дня семьи акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Бесплатные спортивные секции для детей уже начали работать в спортивном комплексе департамента полиции Акмолинской области.

«Для пропаганды национальных ценностей, укрепления института семьи, обеспечения социальной и культурной преемственности поколений на базе спортивного комплекса департамента полиции возобновили свою работу две спортивные секции по восточным единоборствам: рукопашный бой и борьба дзюдо. Занятия, которые проводят прославленные не только в акмолинском регионе, но и по всей республике и постсоветском пространстве тренеры-динамовцы, для ребят проходят совершенно бесплатно», – отметили в ведомстве.

В числе тех, кто получит возможность бесплатно заниматься понравившимся видом спорта, подростки, состоящие на учетах в полиции, дети, оставшиеся без опеки родителей, и дети из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 16 лет.

Такие занятия открывают большие перспективы для ребят, ведь наставниками их будут такие спортсмены, как мастер спорта международного класса по борьбе самбо Ардак Мадимухамедов, мастер спорта по боксу и рукопашному бою Нурсултан Кушегулов, тренер, кандидат в мастера спорта по дзюдо и мастер спорта по қазақша курес Асет Жунусов.

«Такие секции для детей мы открываем не впервые. Хотим, чтобы ребята занимались спортом, развивались, общались. Может быть среди них есть будущие знаменитые спортсмены, которые прославят нашу страну на международных спортивных аренах», – добавили организаторы.