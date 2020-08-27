Бесплатные школьные принадлежности получают дети от «Jas Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии начала учебного года столичные активисты молодежного крыла «Jas Otan» вручили сертификаты на покупку школьных принадлежностей детям из многодетных и малообеспеченных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель «Jas Otan» Елнур Бейсенбаев, акция проводится во всех регионах Казахстана. «Дорога в школу» является ежегодной и республиканской акцией по подготовке детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот к учебному году. Жасотановцы каждый год принимают активное участие в данной акции и этот год не стал исключением. На сегодняшний день акция уже проводится нашими активистами в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Туркистанской областях. К нам присоединяются и другие регионы», - отметил Елнур Бейсенбаев.

В свою очередь родители школьников выразили благодарность за внимание и поддержку жасотановцам.

«Выражаю огромную благодарность партии «Nur Otan» и Молодежному крылу «Jas Otan» за постоянную поддержку. Во время чрезвычайного положения нам так же оказали помощь в виде продуктовых корзин. Хочу еще раз поблагодарить нашу активную молодежь», - поделилась многодетная мать Нурзия Курбанова.

Елнур Бейсенбаев вместе с тем отметил разработанную программу «Жастар-Отанға!» до 2025 года, проект которой в настоящее время обсуждается среди молодежи.

«Для нас, молодежного крыла партии «Nur Otan», очень важно поддерживать наше подрастающее поколение. Кто, если не мы, будет воспитывать в подрастающем поколении семейные ценности. Поэтому задачи по улучшению жизни молодых семей нашли отражение в нашей новой программе «Жастар-Отанға!», - подчеркнул руководитель молодежного крыла.

Стоит отметить, что обладателями сертификатов стали 20 столичных школьников. Данная акция будет поддержана жасотановцами во всех регионах страны.