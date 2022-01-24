Бесплатные счётчики и рассрочка в банках: какие преференции получат карагандинцы при подключении к газу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Караганде, Темиртау и Жезказгане завершится запуск газопровода второй очереди. К газу подключат около четырех тысяч домов. Идёт строительство газопровода в Сарани. О том, какие задачи на этот год стоят перед управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель ведомства Улантай Усенов.

- В Казахстане ввели мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ. Расскажите о мерах по сдерживанию сегодняшней стоимости?

- Все заявки о повышении, которые рассматривались, сейчас приостановлены. Повышаться тариф в ближайшие полгода не будет. Кроме того, чтобы не допустить роста тарифа для населения по регулируемым услугам подачи воды, отводу сточных вод, снабжению тепловой и электрической энергией по всей Карагандинской области, введены дифференцированные тарифы по группам потребителей.

- В Карагандинской области строительный бум. Хватает ли мощностей имеющихся ТЭЦ для обеспечения электро- и тепловой энергией жителей новых домов?

- У нас восемь станций, 72 котельные и 693 автономные системы отопления. В прошлом году была запущена новая котельная в Шахане, построена тепломагистраль для микрорайона Конырат в Балхаше. В Жезказгане закончена первая магистраль, сейчас идёт строительство второй. Запланирована централизованная котельная в Сарани.

Чтобы решить вопрос с дефицитом теплоснабжения в будущем центре Караганды – на Юго-Востоке, было начато строительство третьего тепловывода от ТЭЦ-3.

- Ждать ли модернизации теплоэлектроцентралей и запланирована ли замена тепловых сетей?

- Ежегодно проводятся мероприятия по развитию и модернизации теплоэлектростанций. На ТЭЦ-2 в Темиртау идёт строительство седьмого котла. На Балхашской ТЭЦ ведутся строительно-монтажные работы по пятому котлоагрегату. Новую турбину строят на Топарской ГРЭС. Для прохождения стабильного отопительного сезона начато строительство золоотвала № 3 на Карагандинской ТЭЦ-3.

Также планово стараемся заменять тепломагистрали. В прошлом году по области заменили 19 км основных сетей. В 2022-м планируем больше 20 км реконструировать. При этом увеличиваем пропускную способность магистрали.

Начнётся реконструкция тепловых сетей на ул. Ермекова. Мы подключили к центральному теплу пять домов на ул. Бобруйской в 2021 году. Сейчас необходимо увеличить диаметр труб, чтобы было качественное теплоснабжение.

В Балхаше продолжится реконструкция 1-й и 2-й магистрали. Поменяем около 4 км.

- Когда будут подключены к центральному теплоснабжению жители этажных домов посёлка Шахтерского в Пришахтинске?

- На сегодняшний день остался вопрос по квартальным сетям и внутренней разводке. Сейчас делаем обход жителей, объясняем необходимость участия в программе модернизации. Вопрос на контроле.

- Как будет развиваться «зелёная» энергетика?

- Сейчас в области действуют восемь установок по использованию возобновляемых источников энергии. Общая мощность порядка 230 МВт. До 2023 года планируем реализовать ещё четыре проекта общей мощностью свыше 200 МВт.

- Какие планы по газификации области в этом году? Какие города и районы будут иметь возможность подключиться к газу?

- Завершаются строительные работы по вторым пусковым комплексам в городах Караганда, Темиртау и Жезказган. Это позволит обеспечить доступ к газоснабжению около четырёх тысяч домов. Затем сразу же приступим к работе над третьим комплексом. В Караганде двинемся по пр. Бухар-жырау, захватим улицы Сатпаева, Аманжолова, Волгодонская.

Мы готовы предоставить населению бесплатно прибор учёта. На проведение газа в дом жители могут оформить рассрочку в банках.

Параллельно ведётся строительство подводящего газопровода в Сарани. На сегодня из 18 км смонтировано и построено 15 км. Работа идёт в соответствии с графиком, отставаний нет.

Дополнительно разработана проектно-сметная документация по газификации посёлков Жанаарка и Осакаровка, города Шахтинска.

Также продолжается разработка проектно-сметной документации для города Каражала и посёлка Жайрем, Шетского района и посёлка Г. Мустафина.

- Продолжатся ли работы по обеспечению водой сельских регионов?

- В этом году по области будет реализовано 28 проектов. Охватим посёлки и сёла Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Каркаралинского, Шетского, Осакаровского и Нуринского районов. Также завершим реконструкцию водопроводных сетей в Сортировке. Продолжим работу по водопроводным магистралям в Шахтинске, Балхаше, Караганде и Жезказгане.

Стоит задача - подвести качественную воду к каждому дому. Но и люди должны понимать, что это вода питьевая. Летом многие начинают поливать огороды.

По итогам года мы планируем обеспечить доступом к услугам водоснабжения 98,5% населения городов и 91% сёл. К 2025 году мы должны охватить питьевой водой 100% населения Карагандинской области.

- Качество водоснабжения улучшается, но возникает вопрос: а как обстоят дела с канализационными сетями и очистными сооружениями?

- В этом году начнём строительство канализационных сетей в Дубовке. Продолжим работу в Темиртау по водоотведению для 7-го и 8-го микрорайонов. В Актогае и Карагайлы приступим к строительству сетей с очистными сооружениями.

Разработаны проекты для Каражала и Жайрема. Также мы готовим технико-экономическое обоснование на строительство и реконструкцию очистных сооружений Балхаша, Жезказгана, Сатпаева и Караганды. Будем идти поэтапно, потому что проекты очень дорогие. Стоимость строительства одного очистного сооружения колеблется от 3 до 7 млрд тенге.

- После поднятия тарифа на мусор нареканий со стороны потребителей всё меньше и меньше. Что запланировано на этот год?

- Больших планов в этом направлении нет. Всё стабильно. В области сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет 31 специализированная организация. Все они оснащены необходимой техникой. Вывозят ТБО ежедневно согласно маршрутным графикам.

По области установлено более 13 тысяч контейнеров для сбора ТБО, 60 штук – для ртутьсодержащих ламп, 111 – для пластика.

Были построены контейнерные площадки для мусора. Наша задача – поддерживать их в надлежащем состоянии.

- Есть ли проблема с персоналом в сфере ЖКХ?

- Конечно. Зарплата небольшая, текучесть кадров. Но есть и костяк. Это люди, которые понимают всю ответственность своей работы. Мы стараемся их поддерживать. К примеру, поднялся тариф на мусор. Благодаря этому появилась возможность увеличить зарплату работников. Во время народных волнений сотрудники коммунальной сферы, энергетики, ЖКХ продолжили работать в обычном режиме. Вовремя подавались тепло, электроэнергия, вода, вывозился мусор. Спасибо им за это!



