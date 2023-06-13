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Бесплатные путевки в летние лагеря предоставят детям, эвакуированным из области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Июня 2023, 20:13
Бесплатные путевки в летние лагеря предоставят детям, эвакуированным из области Абай Фото: t.me/semeyakimdigi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Детям из поселков Половинка, Талица и Булак, которых эвакуировали из-за пожаров, предоставят бесплатный отдых в летних лагерях. Сейчас они находятся в эвакопунктах Семея, где им оказывают необходимую помощь и поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

Для организации досуга эвакуированных детей ежедневно устраиваются экскурсии в музей Абая, другие городские музеи, биологический центр, кино, центральный парк.

«Ежедневно для детей разрабатывается отдельная программа отдыха и развлечений. Также на базе средней школы №49 для детей работает школьный лагерь. Им также оказывается и психологическая поддержка», – отметил представитель эвакопункта Биржан Булабаев.

В эвакуационных пунктах в Семее проживают 189 человек, включая 74 ребенка. Всего в городе функционирует 9 эвакопунктов, способных вместить до 800 человек. За сохранность имущества эвакуированных жителей поселков отвечают полицейские.

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На сегодняшний день общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации пожара задействованы более 1500 человек, 321 единица техники и 14 вертолетов. С начала пожара осуществлено более 1300 сбросов воды объемом около 4 000 тонн.
Регионы Казахстана   Общество   Абайская область   Семей   Дети   Пожар в области Абай  
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