Бесплатные правовые консультации смогли получить павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатные консультации от госслужащих, адвокатов, нотариусов и другие специалистов смогли получить павлодарцы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель данной акции – обширный охват населения, поддержка социально уязвимых групп населения и практическая помощь в юридических вопросах, из-за незнания которых люди порой оказываются в тяжелой жизненной ситуации. Акция проводится в рамках Года волонтёра, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым», - сообщили журналистам в департаменте Агентства РК по делам госслужбы по Павлодарской области.

Юридические консультации проводили в павлодарском торгово-развлекательном центре «Батыр молл». Приём организовали руководство и специалисты департамента юстиции Павлодарской области совместно с Антикоррупционной службой по Павлодарской области и проектным офисом «Ертіс - адалдық алаңы».

«Больше всего лиц, обратившихся за консультацией, интересовали вопросы получения социального жилья, алиментов, очерёдность в садиках и школах, также оформление исков и нотариальных документов», - уточнили в департаменте.

На волонтёрских началах в акции приняли участие адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители, работники отделов образования, занятости и социальных программ Павлодара, а также студенты-волонтёры. Подобного рода консультации планируется проводить еженедельно в течение всего Года волонтёра.

Фото Антикоррупционной службы Павлодарской области