Бесплатные ПЦР-тесты незаконно делали в поликлиниках Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау городская прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что пять поликлиник незаконно выдавали направления для прохождения бесплатных ПЦР-тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверки выяснилось, что в поликлинике № 4 20 человек, не подпадавших под бесплатное ПЦР-обследование, незаконно получили соответствующие направления. В этом случае бюджет недополучил 162 тысячи тенге. Подобные нарушения выявлены в городских поликлиниках № 3, № 5, № 7 и поликлинике микрорайона Геолог. Мерами прокурорского реагирования в бюджет возвращено более 1,5 млн тенге, виновные лица привлечены к ответственности», – сообщил заместитель прокурора города Нуржан Абилов.

