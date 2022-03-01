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Бесплатные ПЦР-тесты незаконно делали в поликлиниках Атырау
1 Марта 2022 11:44
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау городская прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что пять поликлиник незаконно выдавали направления для прохождения бесплатных ПЦР-тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В ходе проверки выяснилось, что в поликлинике № 4 20 человек, не подпадавших под бесплатное ПЦР-обследование, незаконно получили соответствующие направления. В этом случае бюджет недополучил 162 тысячи тенге. Подобные нарушения выявлены в городских поликлиниках № 3, № 5, № 7 и поликлинике микрорайона Геолог. Мерами прокурорского реагирования в бюджет возвращено более 1,5 млн тенге, виновные лица привлечены к ответственности», – сообщил заместитель прокурора города Нуржан Абилов.
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