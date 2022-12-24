Бесплатные парковочные места будут выделять для электромобилей в РК

24 Декабря 2022, 13:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикалий Мукатаев озвучил прописанные в Дорожной карте по стимулированию перехода на электромобили меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в его ответе на депутатский запрос, в Дорожной карте по стимулированию перехода на электромобили предусмотрены следующие мероприятия:

- Поэтапное ограничение приобретения автотранспортных средств, работающих на дизельном топливе, по мере обеспечения необходимой инфраструктурой для бесперебойной работы городского общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе и с электродвигателями (ответственные исполнители - акиматы городов Алматы и Астаны);

- Стимулирующие мероприятия и развитие инфраструктуры для электромобилей (ответственный исполнитель - акиматы городов Алматы и Астаны);

- Разработка специального знака «Стоянка электромобилей» и выделение бесплатных парковочных мест на платных парковках тротуарного типа для электромобилей (ответственные исполнители - акиматы городов Алматы и Астаны).