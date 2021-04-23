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    22:22, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Бесплатные операции на глаза сделали 1200 карагандинцам

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Клиники Карагандинской области за первый квартал 2021 года провели 1 231 офтальмологическую операцию. Самая распространенная из них – факоэмульсификация катаракты с последующим внедрением интраокулярной линзы или замена хрусталика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это операция, с помощью которой можно вернуть зрение в любом возрасте, если оно утрачено в результате прогрессирующего помутнения хрусталика. Показания к ней – потеря остроты зрения на 50% и больше, появление туманной пелены, или «шторки», перед глазами, расплывчатая картинка с ухудшением цветопередачи, мутные пятна, утрата предметного зрения.

    Житель Балхаша Виктор Х. приехал для замены хрусталика в Караганду. Ложиться в больницу пенсионеру не пришлось: операция проводится в дневном стационаре. При факоэмульсификации мутный хрусталик размягчают и извлекают. На его место ставят искусственную интраокулярную линзу. Все манипуляции заняли 20 минут.

    «Вчера я приехал в клинику со всеми анализами, которые прошёл в течение двух недель. Операция очень быстро и безболезненно прошла. После этого перевели в палату. Через некоторое время после осмотра врача отпустили домой. Сегодня с утра я прошёл осмотр у своего доктора. Всё хорошо, дома можно уже снять временную повязку. Месяц нужно капать капли», – рассказал Виктор.

    За три месяца этого года офтальмологи области заменили хрусталики 479 жителям региона. Фонд медстрахования заплатил за эти операции 91,6 млн тенге.

    «Операция по замене хрусталика входит в пакет ОСМС, для застрахованных граждан она бесплатная. Пациенты получают направление в клинику, проходят необходимые обследования и поступают на операцию. В дальнейшем фонд по результатам экспертизы оплачивает эту операцию медорганизации, которая ее провела», – пояснил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

    В пакет ОСМС входит также и одна из самых дорогих офтальмологических операций – витрэктомия. Этот метод применяется для лечения заболеваний стекловидного тела, а также для извлечения его в процессе операций на сетчатке. Проводится в условиях круглосуточного стационара. Каждая такая процедура стоит почти 386 тысяч тенге, для застрахованных пациентов она бесплатна. С начала года витрэктомию провели 116 пациентам, на её оплату фонд направил почти 45 млн тенге.

    Карагандинец Дмитрий М. за последние 8 месяцев трижды перенёс офтальмологические операции. Из-за автомобильной аварии у мужчины было кровоизлияние в стекловидное тело глаза с отслойкой сетчатки. Две операции были осенью прошлого года, ещё одна – в апреле 2021-го. Врачи провели витрэктомию в два этапа.

    «После аварии у меня не видели оба глаза. За два этапа врачи мне вернули зрение. Я стал видеть уже спустя 3–4 дня после второй операции. В этом месяце была третья. Я отлично вижу, но впереди ещё 2 месяца реабилитации. Все операции мне сделали бесплатно, поскольку я застрахован», – рассказал Дмитрий.

    Всего за первый квартал 2021 года клиники области провели офтальмологические операции на 263 млн тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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