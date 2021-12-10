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Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ запустил Национальный центр тестирования

10 Декабря 2021 13:19
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Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ запустил Национальный центр тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ запустил Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК. Напомним, именно НЦТ занимается организацией и проведением Единого национального тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Онлайн-уроки разработаны совместно с крупными республиканскими образовательными центрами. Занятия проводятся в прямом эфире на YouTube-каналах образовательных центров. Все эфиры онлайн-уроков сохраняются для того, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.

«Министерством ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Подготовку выпускников к ЕНТ Национальный центр тестирования совместно с образовательными центрами проводит уже второй год. В прошлом году было проведено 376 часов эфира онлайн-уроков. В них приняли участие выпускники школ из всех регионов страны. Они прошли подготовку по казахскому языку, казахской литературе, истории Казахстана, математике, химии, биологии, физике, географии и другим предметам. В этом году в сравнении с прошлым годом еще больше образовательных центров и онлайн-платформ принимают участие в подготовке выпускников к вступительным экзаменам. Хотелось бы отметить, что проект был реализован без расходования бюджетных средств», – отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

Таким образом, Национальный центр тестирования и крупные образовательные центры оказывают помощь выпускникам для успешной подготовки к экзаменам. Онлайн-уроки для абитуриентов продлятся до конца этого учебного года.

Бесплатные онлайн-занятия проводятся по следующему расписанию:

• Центр Qazbilim проводит занятия ежедневно в прямом эфире на казахском языке на канале YouTube «Qazbilim.tv» в 20:00 (по времени города Нур-Султана);

• Educon Dostyk – каждый вторник в 19:00 на казахском языке, в 20:00 на русском языке в прямом эфире на канале YouTube «DostyQbilim;

• Zerdeli – каждые вторник и четверг в 20:00 в прямом эфире на канале YouTube «Zerdeli.kz»;

• Sabaq online – каждую субботу в 15:00 в прямом эфире на канале YouTube «Sabaq online»;

• Samga – в пятницу в 20:00 в прямом эфире на канале YouTube «Samga online»;

• Daryn online – каждые вторник, среду, четверг и пятницу в 18:00 в прямом эфире на канале YouTube «Daryn online».
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#Образование   #МОН   #ЕНТ  
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