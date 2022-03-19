Бесплатные мастер-классы организовали для многодетных матерей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 40 многодетных матерей Актау приняли участие в бесплатных мастер-классах по маникюру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мастер-класс по маникюру организован общественным фондом «Мейірімді ана» при поддержке акимата города Актау. Он проходил в центре «Жануя».

«Предложение нашего фонда поддержал аким города. Акимат обеспечил необходимым для обучения оборудованием. Маникюру мам обучали мастера своего дела. Для них это стимул для дополнительного дохода. Женщины были довольны и благодарны за этот опыт. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал», - говорит директор общественного фонда «Мейірімді ана» Динара Коктаубай.

Мамам, принявшим участие в двухнедельном мастер-классе, в канун Наурыза в торжественной обстановке будут вручены сертификаты. Директор фонда намерен проводить такие курсы для мам на постоянной основе.

Напомним, ранее был назван район-лидер по демографическим показателям в Мангистауской области.