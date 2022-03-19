Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Бесплатные мастер-классы организовали для многодетных матерей в Актау

Автор:  
Аружан Саптарова
19 Марта 2022, 22:53
Бесплатные мастер-классы организовали для многодетных матерей в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 40 многодетных матерей Актау приняли участие в бесплатных мастер-классах по маникюру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мастер-класс по маникюру организован общественным фондом «Мейірімді ана» при поддержке акимата города Актау. Он проходил в центре «Жануя».

«Предложение нашего фонда поддержал аким города. Акимат обеспечил необходимым для обучения оборудованием. Маникюру мам обучали мастера своего дела. Для них это стимул для дополнительного дохода. Женщины были довольны и благодарны за этот опыт. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал», - говорит директор общественного фонда «Мейірімді ана» Динара Коктаубай.

Мамам, принявшим участие в двухнедельном мастер-классе, в канун Наурыза в торжественной обстановке будут вручены сертификаты. Директор фонда намерен проводить такие курсы для мам на постоянной основе.

Напомним, ранее был назван район-лидер по демографическим показателям в Мангистауской области.


Акимат   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь