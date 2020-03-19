Бесплатные маски для многодетных семей будет раздавать швейное ателье Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе швейное ателье готово бесплатно раздавать маски для многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей.

«Швейное ателье «Агиля» заявило о готовности бесплатно выдавать по 30 масок в день для многодетных семей. В сложное для страны время предпринимательница - владелица ателье приняла решение направить основные силы на пошив многослойных и хлопчатобумажных масок.

Основными заказчиками выступают областной акимат, организации и предприятия региона. Несмотря на поток заказов предприниматель в целях благотворительности намерена поддержать многодетные семьи Актобе», - говорит пресс-секретарь региональной палаты Альмира Бисекенова.

Члены многодетных семей могут обратиться за бесплатными масками в ателье по адресу улица 101 стрелковой бригады 3. Телефон 87017284111

Сама предприниматель рассказала, что в эти дни сотрудники работают в две смены, чтобы удовлетворить спрос на маски.

«Уверена, что многие предприниматели последуют моему примеру. Мы работаем в 2 смены. Многоразовые маски из ткани можно подвергать стирке и тепловой обработке. Наша задача – обеспечить как можно большее количество населения средствами индивидуальной защиты», - считает предприниматель Агиля Джангазиева.

Как известно в Актобе около 30 швейных ателье, объединенных в ассоциацию дизайнеров и портных, начали пошив многоразовых масок. Заказы поступают не только из Актобе, но и других регионов.