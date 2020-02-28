Бесплатные лекарства вовремя не получают пациенты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба заинтересовалась несвоевременными поставками бесплатных лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все заинтересованные ведомства собрали в департаменте по противодействию коррупции за круглым столом.

Лекарства североказахстанцы получили с большим опозданием. Январскую потребность закрыли с задержкой почти в месяц.

«Систематически, ежегодно с ноября по февраль – эта проблема существует. Почему эти переходные периоды невозможно предусмотреть при планировании и заявках в лечебных учреждениях? Возмущение людей понятно. Они должны иметь доступ к гарантированному объему медпомощи, который им положен по закону. Пока же 3-4 месяца в году выпадают. Это основная проблема», - отметила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова.

Главный врач поликлиники №2 Петропавловска Женис Абилев рассказал, что по их учреждению в начале февраля недопоставка бесплатных лекарств была по 34 позициям. Сейчас их поставили, но все с опозданием. В результате – ажиотаж в аптеках поликлиники, разгневанные пациенты.

«По препарату «Инвокана» 100 на 2019-й год – было заказано 25,2 тысячи таблеток, поставлено 19,7 тысячи. В заявке все было запланировано. На всех пациентов. «СК-Фармация» своих обязательств не выполнили. Первым страдает врач – пациенту без разницы, где закупают лекарства. У нас с начала года уволились три фармацевта из-за гнева населения. Врач должен лечить, а не заниматься снятием социального напряжения. Врачи уходят в частные кабинеты из-за того, психологически выгорают из-за постоянного негатива», - сказал Ж.Абилев.

Руководитель представительства «СК-Фармация» по области Марьям Сыздыкова говорит, что действительно были проблемы с поставкой. По ее словам, окончательная заявка проходит в декабре. И только тогда в январе идет заявочная кампания. Задержка была и из-за погодных условий.

Однако глава антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин считает, что виной всему неповоротливость системы закупа лекарств. За это время, по его словам, человек может погибнуть. Он считает, что вопрос нужно решать кардинально.

«Первый вопрос должен быть – как улучшить качество медуслуг населению. Почему только в двух поликлиниках раздают все лекарства? Нужно определить, по чьей вине не дошел весь объем препаратов? Если вы в августе знаете объем, а в январе его не получаете? За это уже кто-то должен понести ответственность. Не выполняет своих обязанностей – надо поставить того, кто будет выполнять. Вопросы нужно доводить до Министерства здравоохранения. Нужно собрать все предложения и проблемы», - подчеркнул Е.Баянгазин.