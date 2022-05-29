29 Мая 2022 00:33

Бесплатные лекарства получают около 2,5 млн амбулаторных пациентов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках амбулаторного обеспечения бесплатные препараты получают около 2,5 млн казахстанцев. Об этом, подводя итоги социального проекта «100 дней – 100 вопросов», сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает Telegram -канал ведомства, проект «100 дней – 100 вопросов» был объявлен 11 января текущего года площадкой для консолидированного открытого диалога государственного сектора с гражданским, экспертным сообществом, населением в целях улучшения системы отечественного здравоохранения и здоровья населения.

За период действия проекта, с 11 января по 21 апреля, по всем каналам обратной связи поступило 1588 обращений и предложений.

Часть вопросов и обращений была связана с темой лекарственного обеспечения. Казахстанцы выражали обеспокоенность вопросами наличия лекарственных средств.

Как отметили в ведомстве, Министерством здравоохранения РК на постоянной основе ведется работа по обеспечению доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

Так, в части ценообразования на лекарственные препараты в розничном секторе, утверждены предельные цены на 7 256 торговых наименований лекарственных средств для оптовой и розничной реализации.

Предельные цены на 6 600 торговых наименований лекарственных средств, или 90% лекарственных средств, сохранены на уровне 2021 года, а на 153 препарата снижены.

В настоящее время вносятся поправки по дерегулированию цен на лекарственные средства в оптовой и розничной реализации с целью совершенствования регулирования цен.

Следует отметить, что ТОО «СК-Фармация»-Единым дистрибьютором осуществлен закуп более 95% лекарственных средств и медицинских изделий для амбулаторного лекарственного обеспечения и стационаров.

На склады Единого дистрибьютора поставлены более 60% лекарств. В розничном сегменте во всех регионах республики сформирован запас лекарственных средств в стабилизационных фондах и на крупных оптовых аптечных складах.

С января 2022 года с учетом предложений граждан министерством инициированы мероприятия по внесению изменений в ряд нормативно-правовых актов, касающихся организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, расширения перечня лекарственных средств для бесплатного амбулаторного лечения, в том числе лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. В перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения включены более 10 новых видов заболеваний и 22 лекарственных препарата.