Бесплатные лекарства на 986 млн тенге закупили для пациентов с сахарным диабетом в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский филиал фонда медицинского страхования направил 986 миллионов тенге для закупки бесплатных лекарств для больных сахарным диабетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области более 26 тысяч пациентов с таким диагнозом ежемесячно получают лекарства, инсулиновые шприцы, иголки и другие медизделия, помогающие поддерживать в норме уровень сахара в крови. С внедрением системы медстрахования список препаратов был расширен. Только за пять месяцев этого года в регионе пациенты с сахарным диабетом получили лекарственные средства и медицинские изделия на 986 миллионов тенге. Всего в течение года на закупку необходимых препаратов и медизделий будет потрачено 12,8 миллиарда тенге.

«Бесплатные лекарства по заболеваниям в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи пациенты получают вне зависимости от статуса. Для этого пациент должен состоять на диспансерном учёте по своему заболеванию и получать рецепты от врача», – пояснил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

Напомним, бесплатными лекарствами в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи (ГОБМП) обеспечиваются пациенты, которые состоят на динамическом учёте с социально значимыми и хроническими заболеваниями. В их числе онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, туберкулёз – всего 35 нозологий. В списке бесплатных препаратов в пакете ГОБМП 299 наименований лекарственных средств.