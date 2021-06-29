Бесплатные лекарства на 81,9 млрд тенге получили пациенты с КВИ в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице за 5 месяцев текущего года пациенты бесплатно получили лекарственные средства на сумму 81,89 млн тенге. Об этом сообщили на онлайн-брифинге на тему «ОСМС: медуслуги, КВИ и надбавки медработникам», передает МИА «Казинформ».

«По Нур-Султану в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на амбулаторном уровне (нозологии: Коронавирусная инфекция; ОСМС - Пневмония внебольничная (взрослые); Пневмония (дети), ОРИ верхние и нижние дыхательные пути (дети)), согласно данных ИС ЛО, обеспечено антибактериальными, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами за 5 месяцев 2021 года 14 886 пациентов по 19 908 рецептам на сумму 81,89 млн тенге. В том числе по диагнозам: коронавирусная инфекция COVID 19. U07.1; коронавирус COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2) обеспечено 7 562 пациента по 10 818 рецептам на сумму 69,98 млн тенге», - сообщил на брифинге директор стличного филиала Фонда медстрахования Н.Кабдыкапаров.

Пациенты, у которых диагностирован COVID-19 при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, в своих поликлиниках по месту прикрепления строго по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты.

«При возникновении вопросов по системе ОСМС, по получению медицинской помощи, и др. просим обращаться в столичный филиал Фонда социального медицинского страхования через официальные каналы связи: единый контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, SaqtandyryBot в Telegram, сайт Фонда fms.kz», - говорится в сообщении столичного филиала ФСМС.



