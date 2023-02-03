Бесплатные лекарства на 17 млрд тенге получили астанчане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году астанчане получили бесплатные лекарства на сумму более 17 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Амбулаторное лекарственное обеспечение осуществляется согласно приказу министра здравоохранения РК «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне. В 2022 году астанчане получили бесплатные лекарства на сумму более 17 млрд тенге», - сообщает пресс-служба столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По состоянию на 1 января 2023 года по городу Астане в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями обеспечено 207 663 пациента по 939 274 бесплатным рецептам на сумму 17, 02 млрд тенге.

«Из них детей в рамках ОСМС: в том числе по острым респираторным инфекциям; верхним дыхательным путям - 3 458 ребенка и нижним дыхательным путям – 8 547 ребенка; железодефицитной анемии 1 343 ребенка; рахиту - 1 004 ребенка; пневмонии - 2 197 ребенка; синусит/болезням миндалин и аденоидов - 645 детей и др.

Эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг и в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены», - отметил директор столичного филиала ФСМС Н.Кабдыкапаров.

Также по Астане в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на амбулаторном уровне - нозологии: коронавирусная инфекция; ОСМС - пневмония внебольничная (взрослые); пневмония (дети), ОРВИ верхние и нижние дыхательные пути (дети) по г. Астаны обеспечено антибактериальными, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами с 01.01. по 31.12.2022 года 22 856 пациентов по 32 147 рецептам на сумму 79,4 млн тенге. В том числе по диагнозам: коронавирусная инфекция, COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2) и коронавирусная инфекция COVID 19. U07.1, U07.2 обеспечено 6 524 пациента по 8 858 рецептам на сумму более 52 млн тенге.

В наличии в аптеках поликлинических организаций для обеспечения детей в рамках ОСМС имеются все необходимые лекарственные средства (антибиотики, жаропонижающие, железосодержащие препараты, а также другие специфические препараты и др.) согласно приказу по амбулаторному обеспечению.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение через мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграмбот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz

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Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры.