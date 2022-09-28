Бесплатные курсы по изучению госязыка организованы для предпринимателей столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В акимате столицы готовы помогать предпринимателям правильно оформлять визуальную информацию. С этой целью для столичных бизнесменов организованы бесплатные интенсивные курсы по изучению казахского языка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города Астаны.

Об этом в ходе онлайн-конференции, посвященной соблюдению требований Закона «О языках» предпринимателями столицы, сообщила заместитель руководителя управления по развитию языков и архивов города Астаны Айгерим Молдабаева.

Она отметила, что курс рассчитан на один месяц и состоит из 24 академических часов. Для участия предпринимателям необходимо подать заявку с количеством участников. Курсы могут проходить по месту нахождения организации.

«29 декабря 2021 года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности». Цель принятия закона – написание текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии с сохранением аутентичности, введение понятия «аутентичный перевод текста». В рамках данного закона внесены поправки в 16 законодательных актов Республики Казахстан. Среди них касающиеся предпринимательства Законы «О языках в Республике Казахстан», «О рекламе», «О регулировании торговой деятельности» и «О защите прав потребителей». Эти поправки направлены на обеспечение обязательного использования визуальной информации в соответствии со статусом государственного языка. При этом они не ограничивают использование русского языка», – отметила Айгерим Молдабаева.

Она рассказала, что законодательные нормы конкретизируют язык (языки) написания реквизитов и визуальной информации государственных и негосударственных организаций. Негосударственным организациям, в частности субъектам предпринимательства, предоставлено право выбора на размещение бланков, вывесок только на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках.

Это означает, что объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация излагаются на государственном языке обязательно, на русском и(или) других языках – по желанию.

Информация о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) соответственно требованиям должна предоставляться на казахском и русском языках.

Товарные знаки, охраняемые в Республике Казахстан, используемые на вывесках негосударственных организаций, выписываются без изменений.

«С учетом поправок в статью 21 Закона «О языках» рекомендуем предпринимателям систематически проводить работу в области визуальной информации, делать правильный и качественный перевод названий товаров, меню и др. Вы можете обратиться в «Қазақ тілі қоғамы» за бесплатной консультацией с целью согласования написания текстов наружной рекламы и визуальной информации в соответствии с орфографической нормой. Мы готовы совместно работать над исправлением и предотвращением ошибок в текстах наружной рекламы и визуальной информации», – подчеркнула Айгерим Молдабаева.

Что касается бесплатных курсов по изучению государственного языка, то за дополнительной информацией предприниматели столицы могут обратиться по телефонам 24-90-52, 8-705-103-26-62, 8-778-172-42-73.

«В октябре 2021 года между городским управлением по развитию языков и архивного дела и Палатой предпринимателей столицы был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве с целью активизации работы по пропаганде государственной языковой политики, разъяснению и исполнению требований законодательства в языковой сфере.

В рамках данного меморандума мы проводим совместную работу по разъяснению предпринимателям норм требований законодательства о языках, оказанию методической помощи, по актуальным вопросам в области рекламы, по организации интенсивных курсов обучения предпринимателей государственному языку», – пояснила заместитель директора по социальным вопросам Нургуль Ахметова.