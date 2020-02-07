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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Бесплатные курсы казахского языка открылись в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице открылись бесплатные курсы по казахскому языку. Курсы организовывают управление по развитию языков и архивного дела акимата Нур-Султана совместно с коммунальным государственным учреждении «Руханият», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщается, в 2019 году бесплатные курсы по казахскому языку были организованы для 1500 слушателей. Для тех, кто желает обучаться казахскому, в каждом районе предусмотрены учебные кабинеты. Курс проводится три раза в неделю до конца года.
«В 2020 году по запросу слушателей учебные курсы организованы по следующим адресам: для жителей районов Алматы, Есиль - по проспекту Кошкарбаева, 50, проспекту Кабанбай батыра, 8 (кабинет 213); для жителей районов Алматы, Байконыр - по улице М. Габдуллина, 5 (3 этаж, кабинет 304); для жителей районов Сарыарка, Байконыр - по проспекту Республики, 24 (3 этаж, кабинет 7)», - говорится в сообщении коммунального государственного учреждения «Руханият».
Вместе с тем, в городе будут организованы курсы «Латын графикасында оқу, жазу дағдыларын қалыптастыру». В 2019 году в рамках курса обучились 854 работника, а на этот год запланировано охватить 1500 людей.
Уточняется, что курсы проводят специалисты-языковеды.
В рамках Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» и государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2020-2025 годы ежегодно в Нур-Султане проходят курсы по казахскому языку. Подобные курсы проводятся с 2001 года.
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