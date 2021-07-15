Бесплатные курсы цифровой педагогики разработали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные цифровые курсы для педагогов разработали в Министерстве образования и науки РК. Они стартуют 2 августа и продлятся до 31 октября. Пройти онлайн-обучение смогут и студенты педагогических вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Пандемия по-новому высветила роль и работу учителей. В век развития цифровых технологий нам необходимо усиливать цифровые навыки педагогов. Разработанные курсы направлены именно на это. Каждый модуль сопровождается видеоуроками, лекциями, презентациями, а также интерактивными заданиями и тестами для закрепления изученного материала. Курсы разработаны совместно с Европейским Фондом образования. Представители ЕФО обучат учителей цифровой педагогике и расскажут о методиках создания видеоматериалов для того, чтобы детям было легче усваивать информацию. Курсы будут размещены на платформе министерства образования и науки www.edu.kz. Также в рамках обучения Microsoft Kazakhstan, Bilim Media Group и Kundelik разработали видеолекции для педагогов», – сообщила председатель Правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» МОН РК Асель Мухаметжанова.