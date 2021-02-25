Бесплатные консультации по вопросам ЭКО могут получить карагандинцы
3 и 4 марта на базе Регионального акушерско-гинекологического центра по адресу: улица Щорса, 53, состоится выездная бесплатная консультация специалистов-репродуктологов центра «Экомед». Начало приёмов - с 09.00.
У карагандинцев будет возможность получить консультативный лист или заключение ВКК для программы ЭКО по квоте.
3 марта будут принимать специалисты-репродуктологи Алмаз Ибрагимов, Айгерим Дуйсенбаева и Гульдана Жантагулова, 4 марта - Ботагоз Тулетова, Гульнара Бекенова и Назгуль Кожахметова.
«Если у вас есть результаты обследований, пройдённых ранее, и выписки после лечения или операции, обязательно возьмите их с собой на приём. Предварительная запись на консультацию по телефону: 8-708-295-55-06», - обратились к карагандинцам специалисты.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби», увеличить количество квот по программам ЭКО до семи тысяч, то есть в семь раз.