Бесплатные кинопоказы проведут в столице в честь Дня Конституции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30-31 августа в честь празднования Дня Конституции Республики Казахстан в Нур-Султане пройдут бесплатные показы фильмов в формате уличного автокинотеатра, передает МИА «Казинформ» о ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Кинотеатр, работающий в рамках Nur-Sultan Autocinema Festival, расположен на парковке стадиона Astana Arena (въезд со стороны проспекта Кабанбай батыра). Эта площадка уже зарекомендовала себя как место для качественного досуга жителей столицы, и за все время проведения показов автокинотеатр посетили уже более двух тысяч автомобилей, или более 4 тысяч зрителей.
Бесплатные показы пройдут в течение двух дней, зрители смогут увидеть одни из лучших произведений казахстанского кинематографа, сообщили в акимате.
Расписание показов:
30 августа:
20:30 – «Кто вы, Господин Ка?»
22:40 – «Жаужүрек мың бала»
31 августа:
20:30 – «16 қыз»
23:00 – «Шал»
В акимате отметили, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации организаторы предусмотрели бесконтактную доставку еды и прохладительных напитков. Также на территории автокинотеатра посетители должны соблюдать санитарные нормы, в том числе по ношению медицинских масок, перчаток и соблюдению социальной дистанции.
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