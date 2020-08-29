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Бесплатные кинопоказы проведут в столице в честь Дня Конституции

29 Августа 2020 22:31
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Бесплатные кинопоказы проведут в столице в честь Дня Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30-31 августа в честь празднования Дня Конституции Республики Казахстан в Нур-Султане пройдут бесплатные показы фильмов в формате уличного автокинотеатра, передает МИА «Казинформ» о ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Кинотеатр, работающий в рамках Nur-Sultan Autocinema Festival, расположен на парковке стадиона Astana Arena (въезд со стороны проспекта Кабанбай батыра). Эта площадка уже зарекомендовала себя как место для качественного досуга жителей столицы, и за все время проведения показов автокинотеатр посетили уже более двух тысяч автомобилей, или более 4 тысяч зрителей.

Бесплатные показы пройдут в течение двух дней, зрители смогут увидеть одни из лучших произведений казахстанского кинематографа, сообщили в акимате.

Расписание показов:

30 августа:

20:30 – «Кто вы, Господин Ка?»
 22:40 – «Жаужүрек мың бала»

31 августа:

20:30 – «16 қыз»
 23:00 – «Шал»

В акимате отметили, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации организаторы предусмотрели бесконтактную доставку еды и прохладительных напитков. Также на территории автокинотеатра посетители должны соблюдать санитарные нормы, в том числе по ношению медицинских масок, перчаток и соблюдению социальной дистанции.


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#Нур-Султан   #Общество  
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