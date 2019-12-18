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Бесплатные катки в Алматы будут работать до марта
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы бесплатные катки будут работать до 10 марта. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Алматинцы уже успели опробовать лед бесплатных катков, открытых в парке Первого Президента, парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, перед акиматом Наурызбайского района. Еще один откроется в Турксибском районе перед ТЦ «MART». Общая площадь катков — почти 12 тысяч квадратных метров. Это на 1,5 тысячи кв. метров больше, чем поверхность льда на катке Медеу», - написал аким в Instagram .
На катках лед поддерживается специальными охладительными машинами. Так что, капризы алматинской зимы не страшны — катки будут работать вплоть до 10 марта. Также на катках с 10:30 до 23:00 работают пункты проката.«Проводите больше времени с детьми, семьей, друзьями и близкими. Получайте и дарите окружающим позитивные эмоции. Заряжайтесь новогодним настроением!», - призвал горожан Бакытжан Сагинтаев.
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