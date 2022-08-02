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Бесплатные экскурсионные автобусы запустят в Костанае
2 Августа 2022 14:19

Бесплатные экскурсионные автобусы запустят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня города в Костанае запустят экскурсионные автобусы. Экскурсии на автобусах будут для всех желающих бесплатными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии празднования 143-летия города Костаная 5-6 августа, а также 12-13 августа, с 18:00 до 21:00 часов, по улицам города в рамках проекта «История моего города» будут работать празднично оформленные два экскурсионных двухэтажных автобуса. Проезд в них будет бесплатным. Желающих принять участие в экскурсии автобусы будут ожидать с 17:00 до 17:45 часов в Сити-центре»,- сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

Автобусы будут курсировать по двум маршрутам: первый - Сити-центр – Набережная и обратно, второй маршрут - Сити-центр – Жастар сарайы и обратно.

Также в автобусах будут установлены экраны, где будет транслироваться фильм об истории и развитии Костаная, фотографии с видами старого города.

«Профессиональные эскскурсоводы расскажут об истории основания, социально-экономическом и культурном развитии нашего города. Участники экскурсии узнают итересные факты из истории Костаная, примут участие в викторинах и конкурсах»,- заключили в пресс-службе.


Фото из открытых источников



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