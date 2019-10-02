Бесплатные экскурсии по историческим объектам проводят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для жителей и гостей столицы организовали бесплатные экскурсии по историческим объектам. Экскурсии ведут профессиональные гиды каждую среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Проектный офис «Рухани жаңғыру» города Нур-Султана организовывает для жителей и гостей столицы специальные экскурсии по историко-культурным объектам города. Цель проекта – популяризировать культурно-исторические памятники города. Во время экскурсий астанчане посетят 7 объектов, вошедших в список «Сакральной географии Казахстана», а также другие исторически значимые места.

В их числе - Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР», дом купца Василий Кубрина, соседствующих с ним торговый дом «Кубрин и его сыновья», дом купца П. С. Силина, мусульманская школа, здания городского управления, гимназия (конец ХІХ в.).

















В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Первый Президент РК Н. Назарбаев инициировал создании проекта «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география»), в рамках которого будет создан культурно-географический пояс святынь. Это особо почитаемые памятники природного и культурного наследия, имеющие непреходящую ценность в памяти казахского народа и выступающие в качестве символа национального единства и возрождения.

Отметим, экскурсии ведут профессиональные гиды и краеведы. Чтобы принять участие необходимо заранее позвонить организаторам по номерам: 7 701 569 5108, 7 747 251 0701. Экскурсии проводятся с 10:00, место сбора – в здании бывшей мусульманской школы, по адресу ул.Отырар 1/2.



