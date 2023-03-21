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Бесплатные автобусы запустят в Астане в священный месяц Рамазан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 18:43
Бесплатные автобусы запустят в Астане в священный месяц Рамазан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 марта, в священный месяц Рамазан запустят специальные бесплатные маршруты, которые будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании ТОО «City Transportation Systems».

Направления маршрутов мечети «Республиканская Главная мечеть»:

- микрорайон «Целинный»;

- Гребной канал;

- проспект Республики.

Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»:

- Супермаркет «Спутник»;

- ЖД вокзал;

- ЖМ «Коктал-1,2».

Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:

- ЖМ «Коктал-1,2»;

- ЖД вокзал;

- Медицинский колледж.

Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:

- ЖМ «Коктал-1,2»;

- ЖМ «Кирпичный».

Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:

- ТЦ «Рахмет».

Напомним, в этом году месяц Рамазан начнется 23 марта и завершится 21 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт. Размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге.


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