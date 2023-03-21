Бесплатные автобусы запустят в Астане в священный месяц Рамазан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 марта, в священный месяц Рамазан запустят специальные бесплатные маршруты, которые будут курсировать после окончания тарауих намаза с мечетей города по нескольким направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании ТОО «City Transportation Systems».
Направления маршрутов мечети «Республиканская Главная мечеть»:
- микрорайон «Целинный»;
- Гребной канал;
- проспект Республики.
Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»:
- Супермаркет «Спутник»;
- ЖД вокзал;
- ЖМ «Коктал-1,2».
Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»:
- ЖМ «Коктал-1,2»;
- ЖД вокзал;
- Медицинский колледж.
Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:
- ЖМ «Коктал-1,2»;
- ЖМ «Кирпичный».
Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:
- ТЦ «Рахмет».
Напомним, в этом году месяц Рамазан начнется 23 марта и завершится 21 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт. Размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге.