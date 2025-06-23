РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Бесплатную юридическую помощь смогут получить жители Шымкента

    С 23 по 27 июня в Шымкенте пройдет акция «Приемная на колесах». Это возможность получить квалифицированную помощь рядом с домом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    юрист
    Фото: pixabay.com

    В рамках инициативы «Закон и порядок» представители правоохранительных органов, акиматов, прокуратуры и других госучреждений выедут на места, чтобы выслушать обращения горожан, проконсультировать и помочь в решении правовых вопросов.

    Выездные пункты по приему граждан и оказанию бесплатной юридической и правовой помощи будут работать в пяти районах Шымкента.

    График приема:

    23 июня — Аль-Фарабийский район, ТРЦ Shymkent Plaza (17:00–20:00)

    24 июня — Абайский район, ЦОН, ул. Мадели Кожа, 1Г (возле стадиона им. Кажымукана) (10:00–14:00)

    25 июня — Енбекшинский район, ТРЦ Фиркан City, пр. Тауке Хана, 330 (10:00–14:00)

    26 июня — Каратауский район, Управление занятости, ул. Байтерекова, 89 (10:00–14:00)

    27 июня — район Туран, ТРЦ Royal Plaza, пр. Кунаева, 122 (10:00–14:00)

    Ранее агентство Kazinform писало о том, кто может бесплатно оформить недвижимость в Казахстане.

    Теги:
    Регионы Шымкент Общество
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают