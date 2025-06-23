Бесплатную юридическую помощь смогут получить жители Шымкента

В рамках инициативы «Закон и порядок» представители правоохранительных органов, акиматов, прокуратуры и других госучреждений выедут на места, чтобы выслушать обращения горожан, проконсультировать и помочь в решении правовых вопросов.

Выездные пункты по приему граждан и оказанию бесплатной юридической и правовой помощи будут работать в пяти районах Шымкента.

График приема:

23 июня — Аль-Фарабийский район, ТРЦ Shymkent Plaza (17:00–20:00)

24 июня — Абайский район, ЦОН, ул. Мадели Кожа, 1Г (возле стадиона им. Кажымукана) (10:00–14:00)

25 июня — Енбекшинский район, ТРЦ Фиркан City, пр. Тауке Хана, 330 (10:00–14:00)

26 июня — Каратауский район, Управление занятости, ул. Байтерекова, 89 (10:00–14:00)

27 июня — район Туран, ТРЦ Royal Plaza, пр. Кунаева, 122 (10:00–14:00)

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