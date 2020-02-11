-
вчера 23:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бесплатную юридическую помощь оказали нуждающимся в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бесплатную юридическую помощь оказали в Павлодаре женщинам и детям из кризисного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Бесплатная профессиональная юридическая консультация оказана сегодня лицам, временно проживающим в павлодарском городском центре социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, не имеющим определённого места жительства», - сообщили журналистам в антикоррупционной службе по Павлодарской области.
Приём организовали департамент юстиции Павлодарской области, антикоррупционная служба и проектный офис «Ертыс - адалдык аланы».
«Цель акции - поддержка социально уязвимых групп населения и практическая помощь в юридических вопросах, из-за незнания которых люди порой оказываются в тяжёлой жизненной ситуации. Акция проводится в рамках Года волонтёра, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым», - добавили антикоррупционщики.
Больше всего женщин интересовали вопросы получения социального жилья, алиментов, а также других сфер в части соцпомощи.
«Благодарим всех тех, кто принял участие в акции на волонтёрских началах: адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и представителей отдела РАГС акимата города Павлодар, а также волонтёров из числа студентов. Все получившие юридическую помощь высказали слова признательности за консультацию и правовую координацию», - отметили в антикоррупционной службе по Павлодарской области.
Подобного рода консультации предусмотрели проводить каждую неделю в течение всего Года волонтёра.
- Павлодарские полицейские и волонтеры оказали помощь детям из состоящих на учете семей
- Когда в Казахстане внедрят электронные браслеты слежения
- Полицейские и волонтеры объединились в профилактике подростковой преступности в Карагандинской области
- Дом волонтеров появится в Алматы
- 100 семьям оказали помощь столичные волонтеры в рамках акции «Біз біргеміз»
- У неплательщиков начали изымать авто в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана