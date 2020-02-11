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Бесплатную юридическую помощь оказали нуждающимся в Павлодаре

11 Февраля 2020 22:30
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Бесплатную юридическую помощь оказали нуждающимся в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бесплатную юридическую помощь оказали в Павлодаре женщинам и детям из кризисного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Бесплатная профессиональная юридическая консультация оказана сегодня лицам, временно проживающим в павлодарском городском центре социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, не имеющим определённого места жительства», - сообщили журналистам в антикоррупционной службе по Павлодарской области.

Приём организовали департамент юстиции Павлодарской области, антикоррупционная служба и проектный офис «Ертыс - адалдык аланы».

«Цель акции - поддержка социально уязвимых групп населения и практическая помощь в юридических вопросах, из-за незнания которых люди порой оказываются в тяжёлой жизненной ситуации. Акция проводится в рамках Года волонтёра, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым», - добавили антикоррупционщики.


Больше всего женщин интересовали вопросы получения социального жилья, алиментов, а также других сфер в части соцпомощи.

«Благодарим всех тех, кто принял участие в акции на волонтёрских началах: адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и представителей отдела РАГС акимата города Павлодар, а также волонтёров из числа студентов. Все получившие юридическую помощь высказали слова признательности за консультацию и правовую координацию», - отметили в антикоррупционной службе по Павлодарской области.

Подобного рода консультации предусмотрели проводить каждую неделю в течение всего Года волонтёра.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы, Волонтёрство,
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Автор:

Антон Гагарин

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