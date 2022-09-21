21 Сентября 2022, 19:47

Бесплатную вакцину против гриппа получат 60 тысяч жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область закупила 60 тыс. доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс». Об этом сообщил главный санитарный врач региона Асет Жуматаев на заседании акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Жуматаев проинформировал, что трехвалентная вакцина против гриппа включает три антигена вирусов, которые по прогнозам ВОЗ, будут циркулировать в новом эпидсезоне.

Бесплатно получить вакцину могут беременные во втором-третьем триместре беременности, медработники, дети, состоящие на диспансерном учете, часто болеющие старше шести месяцев, воспитанники организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, контингент домов инвалидов и престарелых, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

«Из сложившейся экономии управление здравоохранения подало дополнительную заявку на вакцину против гриппа в количестве 15 тыс. доз. Бесплатная вакцинация против гриппа позволит охватить 13,8 % населения области», - добавил А. Жуматаев.

Кампания по вакцинации населения против гриппа пройдет с первого октября по 15-е ноября.