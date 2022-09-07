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    10:32, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бесплатную школу вождения электросамокатов планируют открыть в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Школу вождения электросамокатов открывает акимат совместно с партнером - компанией по сервису шеринга электросамокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опытные инструкторы бесплатно будут обучать всех желающих, достигших совершеннолетия, правильному и безопасному использованию электрокамоската в городской среде. Горожане научатся правильно ездить и парковаться, а также узнают правила дорожного движения для микромобильного транспорта», - говорится в анонсе организаторов.

    Официальное открытие планируется 9 сентября.

    Школа будет работать на площадке справа от здания IQomek (бывший ЦУМ) по адресу: ул. Кенесары, д. 9, напротив подземного перехода.

    Ранее Министерство внутренних дел РК сообщало о работе по внесению изменений в закон касательно движения электросамокатов. Новые правила планируется разработать до конца года. Так, предусмотрена максимальная скорость самоката до 25 км/ч, водитель должен быть не моложе 16 лет, если он выезжает на проезжую часть, велополосу. Электросамокаты должны быть оборудованы фарами, чтобы в ночное время их можно было увидеть.


    Теги:
    Акимат Транспорт МВД РК Астана Правоохранительные органы
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