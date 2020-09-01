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Бесплатную школу домбры для детей открыли в Алматы
1 Сентября 2020 16:33
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы предприниматели открыли бесплатную школу домбры для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Высокий уровень социальной ответственности — характерная черта алматинцев. В Жетысуском районе предприниматели на свои средства открыли бесплатную школу домбры для детей. Помощь по реконструкции заброшенного здания оказал Сакен Мейрбеков, а расходы по оборудованию помещений взяла на себя Айнур Жумаш. Занятия будут проходить при соблюдении требований санитарной безопасности», - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram .
Преподаватели — выпускники консерватории имени Курмангазы, принятые на работу через городской Центр занятости.
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